Самолёт с Рогозиным приземлился в Минске после того, как его не пустила Румыния

Никаких официальных комментариев от румынских властей до настоящего времени не последовало.

Самолёт авиакомпании S7 Airlines, на борту которого находился вице-премьер Дмитрий Рогозин вместе с российской делегацией, совершил посадку в международном аэропорту Минска. Это следует из данных сайта Flight Radar.

Напомним, что сегодня власти Румынии закрыли для борта с Рогозиным своё воздушное пространство, из-за чего экипажу пришлось развернуть самолёт в небе над Венгрией и направить его обратно в сторону Москвы.

Российская делегация направлялась в Кишинёв, куда ей, к слову, Молдавия также пригрозила закрыть воздушное пространство.