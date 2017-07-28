Белорусского туриста за отказ жениться взяли в заложники родственники невесты

С помощью СМС белорус смог сообщить представителям дипмиссии точный адрес своего нахождения и количество вооружённых человек.

Туриста из Белоруссии, отправившегося на отдых в жаркую страну (какую именно, не говорится), взяли в заложники вооружённые родственники девушки, на которой он отказался жениться. Об этом сообщается на официальной странице МИД Республики Беларусь в "Фейсбуке".

По информации ведомства, с помощью СМС белорус смог тайно связаться с дипломатической миссией в стране, сообщить её представителям точный адрес своего нахождения, план помещения, количество вооружённых человек и их расположение в здании.

— В результате спецоперации местной полиции гражданин нашей страны был освобождён и вернулся на родину, — говорится в сообщении.

Ведомство призвало граждан страны быть внимательнее к рекомендациям МИД и осторожнее с обещаниями жениться.