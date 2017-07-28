В МЧС предупредили жителей Подмосковья о жаре выше 35 градусов

В региональном главке ведомства дали несколько рекомендаций, как спастись при жаре.

В субботу, 29 июля, воздух в Московской области местами прогреется до 35 градусов и выше. В связи с чем в региональном главке МЧС РФ выпустили предупреждение для жителей Подмосковья.

— На территории Московской области местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 35 градусов и выше, — приводит слова сотрудника МЧС РИА "Новости".

В МЧС порекомендовали поддерживать в квартире прохладную температуру. В частности, в ведомстве посоветовали днём закрывать окна и открывать их на ночь. Кроме того, необходимо больше пить и избегать интенсивных физических нагрузок.