"Жестоко? Аж кровь стынет". Захарова — об ответных мерах на политику США

Сегодня Москва потребовала сократить количество американских дипломатов в России и лишила США посольской дачи в Серебряном Бору.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение российским внешнеполитическим ведомством ответных мер на санкции США. На своей странице в "Фейсбуке" она написала, что американские СМИ все как один выражали удивление "жесткостью ответных мер".

— Россия никогда не занималась ухудшением двусторонних отношений. Мы только отвечали, и то с определённого момента. Но даже тогда выдерживали максимально долгие паузы, до последнего надеясь на благоразумие партнёров, — написала Захарова.

Представитель ведомства подчеркнула, что российским дипломатам перед Новым годом дали меньше суток на консервацию недвижимости и 72 часа на то, чтобы покинуть страну. А российская сторона ждала с ответными мерами семь месяцев, проведя при этом несколько раундов переговоров. И только после того, как стало ясно, что от Америки ответа ждать не стоит, РФ ответила даже не высылкой дипломатов, а предложением о сокращении сотрудников.

— Жестоко? Аж кровь стынет, — сыронизировала Захарова.

Также представитель ведомства выразила надежду на то, что американские дипломаты наконец-то определятся с количеством своих сотрудников в стране. По словам Захаровой, сегодня к ней неоднократно обращались журналисты с просьбой уточнить число сотрудников, так как эта цифра до сих пор неизвестна.

— Вы представляете, насколько же американская медиасистема зомбирована, если, каждый день говоря о России и санкциях, они ни разу — хотя бы с декабря 2016 года — не удосужились посчитать количество собственных дипломатов и технических сотрудников, работающих в российских городах! То есть в принципе аналитика — даже в начальной стадии заблокирована, — заключила дипломат.

Ранее сообщалось о том, что Москва потребовала сократить количество американских дипломатов в России, а также лишила США посольской дачи в Серебряном Бору.