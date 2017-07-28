Альянс Renault-Nissan впервые стал мировым лидером по продажам автомобилей

Так за первые шесть месяцев этого года альянс продал 5 млн 268,079 тыс. автомобилей. Лидер прошлого года Volkswagen был оттеснён на вторую строчку.

Франко-японский альянс Renault-Nissan стал мировым лидером по количеству проданных машин за текущий год. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на отчёты ведущих автопроизводителей.

Так за полугодие альянс продал 5 млн 268,079 тыс. автомобилей. Лидер прошлого года Volkswagen был оттеснён на вторую строчку. Его продажи за аналогичный период составили 5 млн 155,6 тыс. машин.

В тройке лидеров также оказалась Toyota с 5 млн 129 тыс. проданных автомобилей в первой половине 2017 года. General Motors заняла четвёртую позицию, продав около 4,7 млн машин за тот же период.

Альянсу Renault-Nissan принадлежит 40,7% в российском АвтоВАЗе.