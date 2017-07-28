В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей магазина

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В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей магазина

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По предварительной информации, в ходе атаки один человек погиб, несколько ранены.

Сегодня во второй половине дня в Гамбурге (Германия) неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета Edeka. Об этом сообщила газета Bild.

Пока нет точной информации о том, сколько человек пострадали и насколько серьёзные травмы они получили.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов среагировали очень оперативно и уже через 30 минут после нападения злоумышленник был арестован. Его поймали неподалёку от места преступления.

<p>Задержанный злоумышленник. Фото: Bild / Marco Zitzow</p>

Район, где произошёл инцидент, оцеплен. За обстановкой также следит полицейский вертолёт.

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