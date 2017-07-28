В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей магазина

Сегодня во второй половине дня в Гамбурге (Германия) неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета Edeka. Об этом сообщила газета Bild.
+++EIL+++ 1 Toter, mehrere Verletzte: Messer-Angriff in Hamburger Edeka-Filiale!https://t.co/L1ZAvGwi92 pic.twitter.com/BvZnmY6uN8— BILD (@BILD) 28 июля 2017 г.
Пока нет точной информации о том, сколько человек пострадали и насколько серьёзные травмы они получили.
#Barmbek: Ein Täter hat mehrere Personen in einem Supermarkt angegriffen & verletzt. Eine Person verstorben. Tatverdächtiger festgenommen. pic.twitter.com/kLB4wr8pj7— Marco Zitzow (@MarcoZitzow) 28 июля 2017 г.
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов среагировали очень оперативно и уже через 30 минут после нападения злоумышленник был арестован. Его поймали неподалёку от места преступления.
Район, где произошёл инцидент, оцеплен. За обстановкой также следит полицейский вертолёт.
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