Скончался создатель Диснейленда Марти Склар

Склар лично присутствовал на открытии каждого парка, включая самый новый, расположенный в Шанхае.

Сооснователь всемирно известной сети парков развлечений Диснейленд Марти Склар скончался в возрасте 83 лет в своём доме на Голливудских Холмах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Склар был лично знаком с легендарным Уолтом Диснеем, с которым на протяжении долгого времени сотрудничал. Он лично присутствовал на открытии всех Диснейлендов в мире, в том числе и в Шанхае. Этот парк самый новый и был открыт в 2016 году.

Он ушёл на пенсию в 2009 году, а его имя было увековечено на окне мэрии самого первого Диснейленда. Он был назван легендой "Диснея".