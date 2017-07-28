В Москве пьяный мужчина угнал пассажирский теплоход

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК РФ ("Угон водного транспорта").

Сегодня 30-летний уроженец Ярославской области угнал в Москве теплоход "Егорий" и врезался на нём в другой теплоход "Сильвер". В момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Московское СУ на транспорте СКР.

Отмечается, что "Егорий" вмещает 60 человек. Мужчина проследовал на нём к причалу "Кленовый бульвар" на Нагатинской набережной и там навалился на "Сильвер". Оба теплохода получили незначительные повреждения.

В результате аварии пострадал только сам угонщик. Его госпитализировали с травмой носа.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.