В Москве пьяный мужчина угнал пассажирский теплоход

Сегодня 30-летний уроженец Ярославской области угнал в Москве теплоход "Егорий" и врезался на нём в другой теплоход "Сильвер". В момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Московское СУ на транспорте СКР.
Отмечается, что "Егорий" вмещает 60 человек. Мужчина проследовал на нём к причалу "Кленовый бульвар" на Нагатинской набережной и там навалился на "Сильвер". Оба теплохода получили незначительные повреждения.
В результате аварии пострадал только сам угонщик. Его госпитализировали с травмой носа.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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