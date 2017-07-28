Житель США получил 16 лет тюрьмы за продажу брокколи под видом наркотиков

Наркодилера в США, продавшего клиентам брокколи под видом наркотиков, приговорили к 16 годам тюрьмы. Об этом сообщает Huffington Post.

Суд признал Сабабу Колберт-Эванс виновным в покушении на убийство и распространении имитации психотропного вещества. Приговор его подельнику Терселю Дэвису вынесут в начале августа.

По данным СМИ, инцидент произошёл в прошлом году. Злоумышленники встретились со своими клиентами, желавшими купить марихуану, и за 10 тысяч долларов продали им брокколи.

Позже клиенты поняли, что их обманули, и пожелали снова встретиться с "наркодилерами". В ходе разборок между продавцами и покупателями начался конфликт. В результате злоумышленники выстрелили в своих клиентов 11 раз и ранили одного из них в живот.

— Это, вероятно, первый случай, когда брокколи плохо сказались на чьём-то здоровье, — заявил окружной прокурор Джордж Браухлер.