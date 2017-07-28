Водитель протаранил толпу прохожих в Хельсинки. Есть жертвы

Пока не понятно, что именно произошло. Возможно, речь идет о несчастном случае. Водитель задержан.

Как минимум один человек погиб и еще несколько получили ранения во время наезда в оживленном квартале Хельсинки, передает Reuters. По словам очевидцев, водитель легковушки, двигаясь на приличной скорости, неожиданно свернул на тротуар, протаранив толпу прохожих.

#BREAKINGNEWS #Finland #Helsenki car drove into a crowd of pedestrians, killing at least one person and injuring 4 people. Driver arrested pic.twitter.com/qA19LVEedn — Saji Assi (@assi_saji) 28 июля 2017 г.

Мотивы случившегося пока неизвестны.

Водитель был задержан на месте. С ним работают правоохранительные органы.