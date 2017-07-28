Кадыров ждёт реакции главы МВД на ЧП с проверкой паспортов у чеченок в Воронеже

Глава Чечни назвал позором действия полицейских в штатском, которые грубо потребовали предъявить документы у двух женщин, одетых в длинные платья и платки, а затем хотели увезти их в отделение.

Рамзан Кадыров обратился к властям Воронежской области и к руководству МВД с просьбой проверить законность действий полицейских, которые засветились на нашумевшем видео, получившем популярность в соцсетях.

Речь идёт о кадрах, которые сняли во время прогулки по городу Воронежу две уроженки Чеченской Республики. К ним подошли несколько молодых мужчин и, ничего не объясняя, потребовали предъявить документы. Женщины отказались выполнять требования неизвестных им людей.

Вскоре на место инцидента прибыл брат одной из девушек, но его быстро скрутили и отвезли в отделение.

Глава Чечни назвал действия воронежских полицейских позором и выразил мнение, что единственной причиной проведения такого внезапного "паспортного контроля" стала национальность задержанных гражданок, а также их внешний вид — длинные платья и платки на головах.

— Межнациональный мир и согласие в обществе являются главным достоянием России. Наши враги в первую очередь хотят расшатать их. Я удивлён, что власти Воронежской области не дали оценку произошедшему. Уверен, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребует проведения проверки законности действий и бездействия участников инцидента, — написал Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.