Кадыров ждёт реакции главы МВД на ЧП с проверкой паспортов у чеченок в Воронеже

Рамзан Кадыров обратился к властям Воронежской области и к руководству МВД с просьбой проверить законность действий полицейских, которые засветились на нашумевшем видео, получившем популярность в соцсетях.
Позор! Вот так, одним словом можно охарактеризовать вопиющий инцидент, произошедший в Воронеже. Молодые люди в джинсах и футболках остановили на улице двух девушек-чеченок и потребовали предъявить паспорта. Сами же «требователи» не показали никаких документов, дающих право задерживать девушек с грудным ребёнком и требовать паспорта. Они даже устно не представились. Единственная причина «паспортного контроля», проводимого молодыми людьми с характерной спортивной внешностью, национальность гражданок России, длительное время проживающих в Воронеже. Также причиной является то, что они в платках. Настоятельные просьбы несовершеннолетней девочки объяснить ей, кто эти люди, где и кем они работают, остаются без ответа. Они также не могут ответить, по какому закону девушки должны брать с собой паспорта, выходя в магазин за покупками. В то же время, находящиеся вблизи сотрудники полиции не вмешиваются в происходящее, не произносят ни единого слова. Приехавшего на место инцидента брата, который также пытается выяснить, что случилось, как особо опасного преступника валят на асфальт, надевают наручники и увозят в отдел. Одновременно молодые люди, требующие документы у девушек, провоцируют находящихся вблизи женщин преклонного возраста на межнациональный конфликт. У меня нет данных о том, какое ведомство представляли молодые люди, которые в центре города умышленно создали конфликтную ситуацию, способную перерасти в уличные беспорядки. Но судя по тому, что при них офицеры полиции не призывали их к порядку, ребята чувствуют себя уверенно, знают, для чего нужен маскарад с проверкой. Межнациональный мир и согласие в обществе являются главным достоянием России. Наши враги в первую очередь хотят расшатать их. Я удивлен, что власти Воронежской области не дали оценку происшедшему. Уверен, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребует проведения проверки законности действий и бездействия участников инцидента. #Кадыров #Россия #Чечня #Воронеж #Происшествие
Речь идёт о кадрах, которые сняли во время прогулки по городу Воронежу две уроженки Чеченской Республики. К ним подошли несколько молодых мужчин и, ничего не объясняя, потребовали предъявить документы. Женщины отказались выполнять требования неизвестных им людей.
Вскоре на место инцидента прибыл брат одной из девушек, но его быстро скрутили и отвезли в отделение.
Глава Чечни назвал действия воронежских полицейских позором и выразил мнение, что единственной причиной проведения такого внезапного "паспортного контроля" стала национальность задержанных гражданок, а также их внешний вид — длинные платья и платки на головах.
— Межнациональный мир и согласие в обществе являются главным достоянием России. Наши враги в первую очередь хотят расшатать их. Я удивлён, что власти Воронежской области не дали оценку произошедшему. Уверен, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребует проведения проверки законности действий и бездействия участников инцидента, — написал Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.
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