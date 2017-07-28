Муж проломил жене голову на круизе, темой которого были загадочные убийства

Ранее муж-убийца признавался, что к преступлению его подтолкнули постоянные насмешки супруги.

Темой морского круиза по Аляске, пассажир которого проломил голову своей жене, были загадочные убийства. Об этом сообщает Daily Mail. Из-за тематики путешествия команда лайнера сперва приняла совершённое преступление за постановку.

Круиз должен был длиться семь дней. В воскресенье судно стартовало из Сиэтла, штат Вашингтон. 39-летние Кеннет и Кристи Мансанарес были одними из 3,5 тысячи пассажиров.

По сообщениям очевидцев, Кеннет нанёс супруге тяжёлую травму головы, от которой та скончалась, а после пытался выбросить тело убитой жены за борт и даже сам собирался прыгнуть в воду. Но после появления службы охраны он не стал ничего отрицать, признал совершённое преступление и даже объяснил его причину.

— Она смеялась надо мной, не переставая, — заявил он.

Вместе с супругами в путешествии были три их дочери.