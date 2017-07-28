Заместитель Авакова опроверг информацию о своём задержании за взятку

Замглавы МВД Украины заявил, что такое могло произойти "только в кино". Ранее сообщалось, что чиновник попался на взятке в два миллиона гривен (около 77 тысяч долларов).

Заместитель министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Вадим Троян заявил, что его никто не задерживал. Об этом он написал у себя в "фейсбуке".

— Спасибо всем, кто не повёлся на этот развод. Злопыхателям тоже спасибо, что не забываете, — отметил Троян.

Замглавы МВД в разговоре с телеканалом "112" пояснил, что около двух недель назад к нему в дом залез вор, которого позже поймала полиция. Троян утверждает, что в качестве фото его "задержания" украинский портал УНН разместил снимки двухнедельной давности.

При этом в МВД Украины пока официально не прокомментировали информацию. Пресс-секретарь министерства находится в отпуске и заявил журналистам, что не в курсе текущей ситуации.