Лавров заявил Тиллерсону, что контрсанкции РФ были вынужденным шагом

Ранее стало известно, что Сенат США принял пакет новых антироссийских санкций. В ответ на это Москва потребовала сократить количество американских дипломатов и лишила их посольской дачи в Серебряном Бору.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал введение ответных ограничений в телефонном разговоре с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. Сообщение о беседе появилось на сайте Министерства иностранных дел.

Уточняется, что Лавров назвал последние действия Вашингтона враждебными шагами. В их числе министр перечислил "незаконные санкции против России, клеветнические обвинения в её адрес, массовую высылку дипломатов и экспроприацию дипломатической собственности".

Глава МИД подчеркнул, что РФ вела себя сдержанно и делала всё возможное, "чтобы выправить отношения".

Ранее в министерстве заявили, что часть санкций, связанных с сокращением количества американских дипломатов в России, начнёт действовать 1 сентября.