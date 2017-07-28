В "Технопромэкспорте" заявили, что Siemens не предлагал выкупа турбин‍

"Технопромэкспорт" не получал от Siemens официальных предложений по обратному выкупу турбин. Об этом рассказал журналистам представитель компании.

По его словам, в прошлом году "Технопромэкспорт" предложил немецкому концерну выкупить турбинные установки, был даже размещён соответствующий открытый конкурс, однако компания отказалась. Представитель компании подчеркнул, что турбины прошли модернизацию под проект.

— При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию, — подчеркнул представитель "Технопромэкспорта".

Тем не менее в Siemens утверждают, что предложили российской компании выкупить турбины ещё неделю назад.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал Лайфу, что, несмотря на все трудности, Россия и Германия могут достичь компромисса в вопросе турбин Siemens.

Напомним, громкий скандал возник из-за подозрений руководства компании в том, что на территорию Крыма были поставлены турбины в обход санкций Евросоюза, согласно которым Siemens было запрещено поставлять оборудование на полуостров. Россия же, в свою очередь, заявила, что турбины куплены на вторичном рынке.

Позже послы стран ЕС согласовали санкции против России из-за скандала с Siemens. Однако в Кремле пока не комментируют данную ситуацию, так как никакого решения принято ещё не было.