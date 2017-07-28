В Малороссии начали производство миномётов натовского калибра

По словам главы ДНР Александра Захарченко, миномёты 60-го калибра производятся в рамках секретной программы ВПК Донбасса.

В Малороссии появилось оружие натовского калибра. Об этом сообщил WarGonzo со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Донбасса. Уточняется, что диаметр мин составляет 60 миллиметров. Снаряды такого калибра стоят на вооружении у стран НАТО, в частности у Соединённых Штатов.

На записи с телефона хорошо видно, как рядом с искусственной насыпью (предположительно, испытания происходят в пригородах Донецка) работают новые миномёты.

В беседе с WarGonzo Александр Захарченко рассказал, что производство оружия такого калибра обусловлено необходимостью наносить по противнику бесшумные контрудары, не обнаруживая себя. Он отметил, что применение таких миномётов не оговорено в минских соглашениях, а значит, и не противоречит им.

"Зачем мы делаем такого рода оружие? Тут противоречивая ситуация. С одной стороны, мы стремимся соблюдать минские соглашения. С другой стороны, противник ни разу не собирается их соблюдать. <...> Мы же должны как-то защищаться? Глава ДНР Александр Захарченко

По его словам, ВСУ обстреливают территорию Донбасса каждый день, они приближаются к бойцам республик на расстояние всего нескольких сотен метров и постоянно устраивают провокации. Захарченко подчеркнул, что для производства оружия в ДНР есть "все необходимые ресурсы".