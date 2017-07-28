Rolls-Royce представила новый Phantom

Многие элементы автомобиля разработчики могут изменять под каждого конкретного заказчика.

Британский производитель авто премиум-класса Rolls-Royce представил обновлённую модель Phantom — уже восьмую по счёту.

Rolls-Royce Phantom VIII - so luxurious it even has its own onboard art gallery pic.twitter.com/m64vqHQWy0 — The Telegraph (@Telegraph) July 28, 2017

Новинка более короче своего предшественника, а кузов выполнен из алюминия. Автомобиль имеет подвеску с независимой схемой, а также укороченную, в отличие от предыдущей версии, колёсную базу.

Rolls-Royce Unveils the Phantom VIII, Its Most Technologically Advanced Car Ever https://t.co/iaCtMhISP2 pic.twitter.com/hcc8OE8akx — Oli Morgan (@Oli_Morgan) July 27, 2017

В передний бампер "фантома" встроена видеокамера, которая позволяет оценивать состояние дорожного покрытия — в зависимости от этого автоматически изменять жёсткость подвески.

Кроме того, автомобиль оснащён подвеской с независимой схемой. На передней части машины установлена камера, оценивающая состояние покрытия. Электроника подстраивает жёсткость подвески до необходимого уровня.