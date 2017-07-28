МИД РФ выразил Румынии протест из-за недопуска самолёта с Рогозиным

В Москве расценивают этот инцидент как сознательную провокацию, наносящую серьёзный ущерб двусторонним отношениям, заявило ведомство.

Российский МИД выразил "решительный протест" временному поверенному в делах Румынии в РФ из-за того, что власти страны не пропустили через своё воздушное пространство самолёт с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщается на сайте внешнедиломатического ведомства.

В ведомстве подчёркивают, что из-за действий румынской стороны вице-премьер и сопровождающие его лица не смогли прибыть в Молдавию и провести запланированную встречу с президентом республики Игорем Додоном. Также в МИД считают, что "под угрозу была поставлена безопасность более 160 пассажиров, летевших тем же рейсом".

— В Москве расценивают этот инцидент как сознательную провокацию, наносящую серьёзный ущерб двусторонним отношениям, — говорится в сообщении.

Сегодня стало известно, что румынские власти не пустили летевший в Молдавию самолёт с вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту. Как ранее сообщал Лайф, такое решение было принято из-за нахождения в салоне "санкционной персоны". Бурная реакция Рогозина последовала незамедлительно.