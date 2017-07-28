Рябков: Новые антироссийские санкции "свяжут руки" исполнительной власти США

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Рябков: Новые антироссийские санкции "свяжут руки" исполнительной власти США

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Ранее замминистра иностранных дел также назвал новый пакет санкций против РФ ущербным и предрёк ему провал.

Новый пакет санкций против России, утверждённый Конгрессом США, ограничивает возможности исполнительной власти страны влиять на внешнюю политику. Такое мнение выразил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут".

— Этот законопроект связывает руки исполнительной власти США в целом, независимо от того, какая фамилия у президента США, какая фамилия у госсекретаря США, — заявил замминистра.

Напомним, ранее Рябков также назвал закон США по санкциям против РФ ущербным и предрёк ему провал.

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