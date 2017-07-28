Рябков: Новые антироссийские санкции "свяжут руки" исполнительной власти США

Новый пакет санкций против России, утверждённый Конгрессом США, ограничивает возможности исполнительной власти страны влиять на внешнюю политику. Такое мнение выразил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут".
— Этот законопроект связывает руки исполнительной власти США в целом, независимо от того, какая фамилия у президента США, какая фамилия у госсекретаря США, — заявил замминистра.
Напомним, ранее Рябков также назвал закон США по санкциям против РФ ущербным и предрёк ему провал.
- Популярные
- По времени