Самарского священника подозревают в угоне автомобилей с парковки возле храма

Похищенные авто служитель сдал на металлолом. Среди украденного два автомобиля ВАЗ-21104, а также ВАЗ-21124 и ВАЗ-21101.

Полиция Самары подозревает 57-летнего священника в угоне припаркованных у храма автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону. Похищенные авто священник сдал на металлолом.

В конце мая четыре отечественных легковых автомобиля (два автомобиля ВАЗ-21104, а также ВАЗ-21124 и ВАЗ-21101) пропали с парковки католической церкви Святой Троицы в Самаре.

Ранее 57-летний местный священник договорился со своим знакомым по поводу парковочных мест для автомобилей на территории церкви. Однако в конце мая с помощью эвакуатора перевёз авто в пункты приёма металлолома и сдал их. Вырученные от продажи деньги священнослужитель потратил на собственные нужды.

Священник был задержан. Свою вину он не отрицает. Следствие по этому делу продолжается.