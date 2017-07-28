"Арарат" упустил победу в матче с "Калугой", несмотря на гол Павлюченко

Матч закончился со счётом 2:2. Мячи в ворота соперников отправили игроки "Арарата" Игорь Лебеденко и Роман Павлюченко и игроки "Калуги" Антон Новиков и Павел Гуров.

ФК "Арарат" в матче второго тура зоны "Центр" первенства ПФЛ на стадионе имени Стрельцова в Москве сыграл вничью со счётом 2:2 с "Калугой". Последний гол на 83-й минуте забил Павел Гуров.

Напомним, в первом туре "Арарат" разгромил ФК "Зоркий" со счётом 3:0. Два мяча тогда провёл Роман Павлюченко. После этого команда уверенно переиграла соперников из Долгопрудного (3:1) в матче 1/128 финала Кубка России.

Лайф сообщал, что во время сегодняшней игры использовалась уникальная технология проекта "Гигарама", позволяющая увидеть на одной фотографии всех без исключения болельщиков, присутствующих на стадионе.