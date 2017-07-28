Пентагон: КНДР запустила МБР, она пролетела тысячу километров

Ракета, запущенная КНДР, оказалась межконтинентальной, она пролетела около тысячи километров. Об этом сообщает телекомпания ABC News со ссылкой на представителя Пентагона капитана Джеффа Дэвиса.
По словам чиновника, одиночный запуск ракеты произошёл в 10:41 по североамериканскому восточному времени (17:41 мск). За 40 минут она пролетела около тысячи километров и упала в Японское море.
— Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) определило, что запуск ракеты из Северной Кореи не представляет угрозы для Северной Америки, — приводит ABC News слова Дэвиса.
Как сообщал Лайф, очередное ракетное испытание КНДР было проведено в ночь на 29 июля. Предположительно, ракету выпустили в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньян провёл впервые.
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