Макфол назвал несправедливыми ответные меры России на санкции США

Ранее Москва потребовала сократить количество американских дипломатов на территории РФ и лишила США посольской дачи в Серебряном Бору.

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал ответные меры России на санкции, принятые американским конгрессом, несправедливыми. Об этом он написал в своём "твиттере".

The United States did not interfere in Russian elections. Russian government actions against our embassy, therefore, is unjust. — Michael McFaul (@McFaul) 28 июля 2017 г.

— Соединённые Штаты не вмешивались в российские выборы. А значит, действия Правительства России против нашего посольства несправедливы, — написал Макфол.

Ранее Москва в ответ на новый пакет санкций, принятый Конгрессом Соединённых Штатов, потребовала сократить количество американских дипломатов на территории РФ до 455 человек и лишила США посольской дачи в Серебряном Бору. В свою очередь, посол США Джон Теффт выразил протест по поводу этих решений.