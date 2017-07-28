Макфол назвал несправедливыми ответные меры России на санкции США

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Макфол назвал несправедливыми ответные меры России на санкции США

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Фото: ©РИА Новости/Руслан Кривобок

Ранее Москва потребовала сократить количество американских дипломатов на территории РФ и лишила США посольской дачи в Серебряном Бору.

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал ответные меры России на санкции, принятые американским конгрессом, несправедливыми. Об этом он написал в своём "твиттере".

— Соединённые Штаты не вмешивались в российские выборы. А значит, действия Правительства России против нашего посольства несправедливы, — написал Макфол.

Ранее Москва в ответ на новый пакет санкций, принятый Конгрессом Соединённых Штатов, потребовала сократить количество американских дипломатов на территории РФ до 455 человек и лишила США посольской дачи в Серебряном Бору. В свою очередь, посол США Джон Теффт выразил протест по поводу этих решений.

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