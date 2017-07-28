Пассажиры рейса, которым летел Рогозин, прибыли в Кишинёв

Изначально самолёт не пропустили в Румынии якобы потому, что на борту была "санкционная персона".

Самолёт S7 с гражданами Молдавии вылетел из Минска в 18:56 (мск) и прибыл в аэропорт Кишинёва. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в воздушной гавани.

Отмечается, что всего на утреннем рейсе было 165 пассажиров, в том числе 11 детей. Сколько из них в итоге добрались до конечного пункта назначения, не уточняется.

Напомним, инцидент произошёл в первой половине дня и очень возмутил вице-премьера Дмитрия Рогозина. Сначала он прокомментировал ситуацию в "Твиттере", а после опубликовал неприличный стих в адрес европейских чиновников у себя на "фейсбуке".

Уточнялось, что на борту также были российские артисты, которые должны были принять участие в празднованиях 25-летия с момента начала миротворческой операции в Приднестровье. Этому воспротивились власти Молдавии.