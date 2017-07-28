Саакашвили заявил, что узнал о лишении украинского гражданства от журналистов

По словам экс-губернатора Одесской области, официальных уведомлений о произошедшем он лично не получал.

Михаил Саакашвили заявил, что узнал о лишении гражданства Украины из СМИ. Об этом политик рассказал в интервью журналу Foreign Policy.

Отметим, миграционная служба Украины сообщила о своем решении 27 июля, в это время экс-губернатор Одесской области находился в США. В ходе интервью он также обвинил президента страны Петра Порошенко в стремлении удержать коррумпированную власть.

Дело не во мне. Сейчас Порошенко фактически заявляет, что он может делать что угодно, чтобы сохранить влияние в своем коррумпированном кругу Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили

Ранее он уже называл лишение гражданства ударом ножом в спину.