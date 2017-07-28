США разместят на базе в Южной Корее дополнительные установки THAAD

Это связано с очередным ракетным испытанием, которое провёл Пхеньян в ночь на 29 июля.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что дополнительные пусковые установки для THAAD будут размещены на базе США в Южной Корее, передаёт агентство Рёнхап.

Кроме того, в связи с новым ракетным испытанием КНДР южнокорейский лидер призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а также усилить санкции в отношении Пхеньяна.

Напомним, очередное ракетное испытание Северная Корея провела в ночь на 29 июля. По данным Пентагона, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету, которая пролетела более 700 километров и упала в центральной части Японского моря.

В Минобороны РФ сообщили, что запуск не представлял угрозы для российской территории.