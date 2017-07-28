Напавший на посетителей магазина в Гамбурге оказался выходцем из ОАЭ

Полицейские задержали мужчину сразу после нападения. По последним данным, он действовал в одиночку.

Мужчина, напавший на посетителей магазина в Гамбурге, был известен немецким властям как сторонник ислама. Он родился в 1991 году в Объединённых Арабских Эмиратах и прибыл в Германию в качестве беженца, передаёт AFP.

#UPDATE Hamburg knife attacker is 26 years old and was born in United Arab Emirates, police say — AFP news agency (@AFP) 28 июля 2017 г.

Издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что злоумышленника зовут Ахмед аль Н.

Напомним, в результате нападения на посетителей супермаркета в Гамбурге погиб один человек, ещё несколько получили ранения. Нападавшего полицейские задержали сразу. По последним данным, мужчина действовал в одиночку.