Напавший на посетителей магазина в Гамбурге оказался выходцем из ОАЭ

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Напавший на посетителей магазина в Гамбурге оказался выходцем из ОАЭ

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Место нападения на посетителей супермаркета в Гамбурге. Фото: © REUTERS/Morris Mac Matzen

Полицейские задержали мужчину сразу после нападения. По последним данным, он действовал в одиночку.

Мужчина, напавший на посетителей магазина в Гамбурге, был известен немецким властям как сторонник ислама. Он родился в 1991 году в Объединённых Арабских Эмиратах и прибыл в Германию в качестве беженца, передаёт AFP.

Издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что злоумышленника зовут Ахмед аль Н.

Напомним, в результате нападения на посетителей супермаркета в Гамбурге погиб один человек, ещё несколько получили ранения. Нападавшего полицейские задержали сразу. По последним данным, мужчина действовал в одиночку.

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