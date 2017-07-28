Вдова Честера Беннингтона впервые прокомментировала смерть мужа

Вдова фронтмена группы Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой 20 июля, — Талинда Беннингтон впервые после смерти мужа прокомментировала произошедшее.

— Неделю назад я потеряла свою вторую половинку, а мои дети потеряли своего героя — своего папу. У нас была сказочная жизнь, и теперь она превратилась в какую-то ужасную шекспировскую трагедию, — приводит слова Талинды газета NY Daily News. — Единственный выход, который я вижу, — это растить наших с Честером детей с той же любовью, что и раньше.

Девушка также обратилась к поклонникам творчества Беннингтона.

— Я хочу, чтобы поклонники по всему миру знали, что мы чувствуем вашу любовь. Мы тоже чувствуем вашу потерю. Мои дети так молоды, чтобы терять своего папу. И я знаю, что все вы поможете сохранить его память, — сказала Талинда.