Сеул и Вашингтон обсудили "военный ответ" на новый ракетный пуск КНДР

Сегодня Пхеньян впервые провёл ночное ракетное испытание, запущенный снаряд пролетел около тысячи километров.

Представители ВС США и Южной Кореи обсудили возможность "военного реагирования" на новый ракетный запуск КНДР, сообщает Пентагон.

Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд и глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис обсудили по телефону с главой Объединённого комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Ли Сун Чжином запуск ракет КНДР.

— В ходе разговора Данфорд и Харрис заявили о нерушимой приверженности альянсу США и Республики Корея, — заявил пресс-секретарь Данфорда капитан 1-го ранга ВМС США Грегори Хикс.

Как сообщал Лайф, Пхеньян впервые провёл ночное ракетное испытание 29 июля (28 июля мск). Предположительно, снаряд выпустили в сторону острова Хоккайдо в Японском море. По данным Пентагона, северокорейская ракета оказалась межконтинентальной, она пролетела около тысячи километров.