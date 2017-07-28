Минэнерго начало расследование отключения электричества в Крыму

Работа крымской энергосистемы была полностью восстановлена спустя несколько часов после аварии.

Министерство энергетики России начало расследование причин аварии, повлёкшей за собой ограничение поставок электроэнергии в Крым. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

— Начато расследование причин аварии, по результатам которого будут разработаны организационные и технические мероприятия, направленные на снижение рисков возникновения подобных ситуаций, — говорится в сообщении.

Напомним, из-за отключения линий электропередачи днём 28 июля прекратилась подача электричества на территорию Крымского полуострова. По предварительным данным, причиной сбоя стала аномально высокая температура воздуха в Юго-Западном энергетическом районе Краснодарского края.

Как сообщили в Минэнерго, в 16:13 началась подача электроэнергии всем потребителям Крыма, а к 19:07 работа крымской энергосистемы была полностью восстановлена.