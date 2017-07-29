Клуни пообещал наказать папарацци за снимки его новорождённых близнецов

Актёр утверждает, что фотографы забрались на забор, влезли на дерево и незаконно снимали детей в его доме.

Голливудский актёр Джордж Клуни, недавно ставший отцом близнецов, пообещал наказать папарацци "по всей строгости закона" за снимки его детей. Об этом сообщает Associated Press.

Клуни заявил, что фотографы французского журнала Voici незаконно получили первые изображения его новорождённых близнецов. По его словам, ради снимков они залезли на дерево возле дома семейства Клуни в Италии.

Ранее журнал утверждал, что эти кадры являются первыми фотографиями детей Джорджа и Амаль Клуни — Эллы и Александра, которые появились на свет 6 июня.