Додон отложил встречу с лидером Приднестровья из-за скандала с Рогозиным

Сегодня Румыния отказалась пропустить через своё воздушное пространство рейс S7 в Кишинёв, на борту которого находился вице-премьер РФ.

Президент Молдавии Игорь Додон решил отложить встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, которая должна была состояться 29 июля, из-за скандала с самолётом российской делегации и вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

— В связи с сегодняшними провокационными событиями в отношении делегации Российской Федерации я принял решение не присутствовать на завтрашних мероприятиях с Вадимом Красносельским. Мы встретимся отдельно, — написал лидер Молдавии в "Фейсбуке".

Напомним, самолёт с вице-премьером и российской делегацией на борту вылетел из Домодедово в Кишинёв сегодня утром. Вскоре появилась информация, что рейс не пустили в Румынию и он был вынужден сесть в Минске. В Бухаресте уже прокомментировали ситуацию и заявили, что не пустили самолёт, потому что в нём находилась "санкционная персона".