В Одесской области дайверы обнаружили немецкое судно времён Второй мировой войны

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В Одесской области дайверы обнаружили немецкое судно времён Второй мировой войны

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Вместе с судном были найдены несколько боеприпасов — позже их обезвредили пиротехники.

В Одесской области дайверы обнаружили немецкое затонувшее судно времён Второй мировой войны в Чёрном море. Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области, скорее всего, на борту корабля находятся боеприпасы.

— В селе Лебедевка Татарбунарского района Одесской области, в акватории Чёрного моря, на глубине 15 метров дайверы обнаружили затонувшее судно Теодорих, вероятно, с боеприпасами на борту, — говорится в сообщении.

По информации службы, место обнаружения корабля обследовали пиротехники.

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