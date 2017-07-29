США и Южная Корея провели совместные учения в ответ на ракетный запуск КНДР

В ночь на 29 июля Северная Корея в очередной раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

США и Южная Корея провели совместные учения в ответ на ракетное испытание КНДР. Об этом сообщил объединённый комитет начальников штабов южнокорейских вооружённых сил, пишет агентство Рёнхап.

— В учениях были задействованы ракета Вооружённых сил Республики Корея "Хёнму-2" и баллистическая ракета класса "земля — земля" восьмой армии США ATACMS, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что ракета, запущенная Пхеньяном, по данным Минобороны России, поднялась на высоту 681 км, пролетела 732 км и упала в центральной части Японского моря. Ведомство также сообщило, что испытание российской территории не угрожало.