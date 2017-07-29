Конгресс США собирает данные о "Лаборатории Касперского"

Комитет палаты представителей обеспокоен, что продукты компании "могут быть использованы как средства для шпионажа, саботажа и других злонамеренных действий".

Конгресс США попросил 22 правительственных агентства предоставить документы о Kaspersky Lab ("Лаборатория Касперского"), заявив, что продукты компании могут использоваться для осуществления "злонамеренной деятельности" против США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письма.

Обращения направил комитет Палаты представителей США по науке, космосу и технологиям. Конгрессмены запросили у агентств все документы и сообщения о Kaspersky, включая внутренние оценки рисков, с 1 января 2013 года.