Депутат Нилов предложил не пускать на территорию России самолёты из Румынии

Ранее румынские власти не пустили летевший в Молдавию самолёт с вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

Заместитель руководителя думской фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов заявил, что все самолёты из Румынии, направляющиеся в Россию, необходимо разворачивать до тех пор, пока в МИД РФ не приедет румынский посол для объяснений по инциденту с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

— Начать надо с того, чтобы вызвать румынского посла в МИД РФ для дачи разъяснений и разбора ситуации с целью удовлетворения российской стороны. Пока этого не будет сделано, все авиалайнеры, направляющиеся из Румынии в нашу страну, необходимо разворачивать по примеру того, как это было сделано с российским самолётом, — сказал депутат журналистам.

Как ранее сообщал Лайф, самолёт авиакомпании S7, летевший из Москвы в Кишинёв, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск из-за решения румынских властей не пускать на свою территорию Дмитрия Рогозина, находившегося на борту воздушного судна. Всего в тот момент в самолёте находилось 165 пассажиров, включая 11 детей.