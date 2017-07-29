Итальянский астронавт: Летать с русскими в космос по-настоящему захватывающе

28 июля космический корабль "Союз МС-05" удачно стартовал с Байконура к Международной космической станции (МКС).

Летать в космос с россиянами — захватывающе, вместе с ними ты проживаешь историю и становишься свидетелем того, что привело к огромному успеху, заявил итальянский астронавт Роберто Виттори, принявший участие в трансляции старта с Байконура ракеты-носителя "Союз МС-05".

Русские очень связаны со своей историей, летать с ними по-настоящему захватывающе, — астронавт Роберто Виттори Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Виттори также рассказал об истории с игрушечным гномом, который традиционно служит индикатором невесомости на космическом корабле.

— Когда я полетел впервые, я не понял, зачем командир корабля Юрий Гидзенко, только поднявшись на борт, повесил эту штуку на резинке. Я думал, это талисман, но на самом деле, как только мы взлетели, эта резинка стала растягиваться — русские исторически так определяли начало ускорения. Сейчас, конечно, в этом нет необходимости, но русские очень связаны со своей историей, и летать с ними было по-настоящему захватывающе, — заключил итальянский астронавт.

Напомним, в 18:40 (мск) 28 июля космический корабль "Союз МС-05" стартовал с Байконура к МКС, а в 00:54 (мск) удачно к ней пристыковался. На борту корабля находится экипаж из трёх человек — россиянин Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи. На станции они пробудут 139 суток.