Во французских Альпах нашли останки жертв авиакатастрофы 50-летней давности

Части тел могут принадлежать пассажирам "боинга", потерпевшего крушение по пути из Бомбея в Нью-Йорк в 1966 году.

Во французских Альпах, у массива Монблан, найдены части самолёта и фрагменты тел пассажиров. Как сообщает Daily Mail, находка может быть связана с авиакатастрофой, которая произошла в этом районе около 50 лет назад.

Два самолёта компании Air India разбились в Альпах в 1950-м и 1966-м. В результате катастроф в общей сложности погибли 150 человек.

Даниэль Рош, обнаруживший останки, полагает, что они могут принадлежать пассажиру "боинга", который потерпел крушение по пути из Бомбея в Нью-Йорк в 1966 году, так как на месте он нашёл также один из четырёх реактивных двигателей.

Фрагменты тел будут переданы специалистам для изучения.