Саакашвили рассказал об угрозах со стороны Порошенко

Политик заявил, что на шантаж и призывы прекратить критику он реагировал с улыбкой и отказался выполнять требования президента Украины.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого на днях лишили украинского гражданства, в интервью телеканалу ZIK рассказал об угрозах со стороны президента Петра Порошенко.

По словам Саакашвили, в последний раз он встречался с Порошенко на Мальте в ходе съезда Европейской народной партии.

— Этот разговор длился два часа, это были угрозы, призывы прекратить критиковать президента, прекратить политическую деятельность и активность. И если я прекращу политическую активность, то через два года у меня будет фракция в парламенте и, я процитирую, "ниша в украинской политике", — рассказал политик.

После этого, по словам Саакашвили, Порошенко передавал сообщение через своих посредников, что он недоволен его тоном.

Напомним, 26 июля стало известно о том, что президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В настоящее время Саакашвили находится в США. Сегодня Госпогранслужба Украины заявила, что экс-губернатора Одесской области не намерены пускать на украинскую территорию.