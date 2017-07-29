Сборная России досрочно заняла первое место на Сурдлимпийских играх

Международные соревнования проходят в городе Самсун на севере Турции и завершатся 30 июля.

Сборная России досрочно заняла первое место в общем медальном зачёте Сурдлимпийских игр. За два дня до окончания соревнований в активе россиян 180 медалей, из которых 74 золотые, 51 серебряная и 55 бронзовых.

На втором месте в настоящий момент находится спортсмены из Украины. У них 84 награды — 19 золотых медали, 31 серебряная и 34 бронзовых. Южнокорейская команда на третьем месте с 43 медалями.

Сурдлимпийские игры проходят городе Самсун на севере Турции. Церемония закрытия пройдёт 30 июля.