Трамп назвал ракетный пуск КНДР "безумным шагом"

Ранее новые испытания Пхеньяна осудил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Президент США осудил новое ракетное испытание КНДР и назвал запуск "безумным и опасным действием". Об этом говорится в распространённом заявлении Белого дома.

— США осуждают испытания и отвергают заявление режима о том, что оружие и его испытания обеспечивают безопасность КНДР. Наоборот, угрозы миру, это оружие и эти тесты приведут к дальнейшей изоляции Северной Кореи, ослабят её экономику и повредят её жителям. США примут необходимые шаги, чтобы обеспечить безопасность Америки и её союзников в регионе, — говорится в сообщении.

Ранее новые испытания Пхеньяна осудил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он вновь призвал руководство КНДР соблюдать международные обязательства и "работать вместе с международным сообществом для решения вопросов на Корейском полуострове".

Как сообщал Лайф, Пхеньян впервые провёл ночное ракетное испытание 29 июля (28 июля мск). По данным Пентагона, северокорейская ракета оказалась межконтинентальной, она пролетела около тысячи километров.