Делегацию из РФ на два часа задержали в аэропорту Кишинёва без объяснения причин

В пятницу также был сорван визит в Молдавию вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

Чартеру российской делегации, прибывшей ранее днём на переговоры в Молдавию, несколько часов не давали разрешение на вылет из Кишинёва без объяснения причин. Об этом Лайфу сообщил бизнесмен Игорь Чайка, входивший в состав этой делегации.

Группа бизнесменов прилетела в Молдавию по приглашению президента Игоря Додона. После переговоров в аэропорту Кишинёва рейс делегации задержали на два часа по неизвестным причинам.

— Больше двух часов держали в аэропорту Кишинёва без объяснения причин, как мы ни пытались их выяснить, — рассказал Чайка.

К настоящему времени рейс уже должен был приземлиться в Москве.

Напомним, 28 июля был сорван визит в Молдавию вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Самолёт S7 с чиновником на борту не пропустила через своё воздушное пространство Румыния, и лайнер был вынужден сесть в Минске. В Бухаресте уже прокомментировали ситуацию и заявили, что не пустили самолёт, потому что в нём находилась "санкционная персона".