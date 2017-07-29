В США закрыли дело против актрисы, снявшейся с "отрубленной головой" Трампа

Видеоролик и фотографию с муляжом головы американского президента женщина разместила в своём "Твиттере" весной этого года.

Секретная служба США — федеральное агентство, занимающееся охраной президента, — закрыла дело против телеведущей Кэти Гриффин, которая снялась с муляжом головы, похожей на голову Дональда Трампа. Об этом сама Гриффин сообщила на своей странице в "Твиттере".

TODAY. The @AP has to clarify. I am no longer under federal investigation. The case is closed, I have been completely exonerated. Finally. pic.twitter.com/1AGZ0dCMDN — Kathy Griffin (@kathygriffin) 28 июля 2017 г.

— Я больше не нахожусь под следствием. Дело закрыто, я полностью свободна. Наконец, — написала телеведущая.

Напомним, в конце мая женщина опубликовала в своём "Твиттере" сначала видео, а затем фотографию, на которой она изображена с муляжом отрубленной головы американского президента. Спустя некоторое время материалами заинтересовалась Секретная служба США.

Видеоролик вызвал возмущение у сотен интернет-пользователей, которые назвали эту "шутку" Гриффин несмешной. Сын президента Дональд Трамп — младший заявил, что он в ужасе от увиденного. А дочь Билла и Хиллари Клинтон Челси назвала это "мерзким и неправильным".