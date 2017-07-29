Трамп призвал полицейских не церемониться с преступниками во время задержания

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Трамп призвал полицейских не церемониться с преступниками во время задержания

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с полицейскими. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

"Когда вы сажаете их в машину, вы прикрываете им головы рукой. Не бейте их головой, но руку можете убрать".

Во время встречи с полицейскими в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп пошутил, что он не будет возражать, если полиция будет действовать жёстче при задержании преступников.

— Когда вы сажаете людей в машину, вы прикрываете им головы рукой, чтобы они не ударились, несмотря на то что они кого-нибудь только что убили. Не бейте их головой, но руку можете убрать, — сказал Трамп.

Президент США также заявил, что на протяжении многих лет законы защищали преступников, а не полицейских, и пообещал изменить ситуацию.

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