Тиллерсон обвинил Китай и Россию в росте угрозы со стороны КНДР

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Тиллерсон обвинил Китай и Россию в росте угрозы со стороны КНДР

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Рекс Тиллерсон. Фото: © REUTERS/Naseem Zeitoon

Ранее Пхеньян провёл очередные ракетные испытания — Ким Чен Ын назвал их "строгим предупреждением" США.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон возложил "исключительную ответственность" за растущую угрозу региональной безопасности со стороны КНДР на Китай и Россию. Об этом говорится в заявлении, распространённом Госдепартаментом.

— Будучи основными экономическими пособниками северокорейской программы развития ядерного оружия и баллистических ракет, Китай и Россия несут исключительную и особенную ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности, — заявил Тиллерсон.

Напомним, в ночь на 29 июля Пхеньян произвёл очередной запуск баллистической ракеты. По информации российского Минобороны, ракета пролетела более 700 километров и упала в центральной части Японского моря. Её падение зафиксировали камеры видеонаблюдения на японском острове Хоккайдо.

В ответ на северокорейский ракетный запуск США и Южная Корея провели совместные военные учения.

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