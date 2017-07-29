Тиллерсон обвинил Китай и Россию в росте угрозы со стороны КНДР

Ранее Пхеньян провёл очередные ракетные испытания — Ким Чен Ын назвал их "строгим предупреждением" США.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон возложил "исключительную ответственность" за растущую угрозу региональной безопасности со стороны КНДР на Китай и Россию. Об этом говорится в заявлении, распространённом Госдепартаментом.

Sec. of State Rex Tillerson says China and Russia "bear unique and special responsibility" for North Korea ballistic missile program. pic.twitter.com/MJ2TMl6uQ6 — NBC News World News (@NBCNewsWorld) 29 июля 2017 г.

— Будучи основными экономическими пособниками северокорейской программы развития ядерного оружия и баллистических ракет, Китай и Россия несут исключительную и особенную ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности, — заявил Тиллерсон.

Напомним, в ночь на 29 июля Пхеньян произвёл очередной запуск баллистической ракеты. По информации российского Минобороны, ракета пролетела более 700 километров и упала в центральной части Японского моря. Её падение зафиксировали камеры видеонаблюдения на японском острове Хоккайдо.

В ответ на северокорейский ракетный запуск США и Южная Корея провели совместные военные учения.