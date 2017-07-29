Шестилетняя британка магнитом выловила из реки более 3 тысяч патронов

Помимо снарядов семья девочки вытаскивала из воды велосипеды, ноутбуки, кассовые аппараты и даже сейфы.

Шестилетняя британка Лиа Кьювуст вместе с родителями выловила с помощью магнитов три тысячи пуль из реки возле военной базы, сообщает Daily Mail. В настоящее время снаряды переданы полиции, семья находится в контакте с правоохранительными органами.

В начале этого месяца семья Кьювуст выловила 18 пуль. Мать девочки связалась с полицией, однако, по её словам, они не были особенно обеспокоены этой находкой, так как неподалёку находится военная база. Позже семья вернулась в то же место и обнаружила ещё 600 снарядов, а на днях Кьювусты собрали самый крупный "урожай" — три тысячи пуль.

— В этот день река была кристально чистой. Я видела тысячи. Мы обнаружили бесконечное количество пуль, — говорит Александра Кьювуст.

Также любители "магнитной рыбалки" рассказали, что помимо снарядов им попадаются довольно интересные вещи: велосипеды, ноутбуки, кассовые аппараты и даже сейфы.