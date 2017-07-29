WP: На одной из встреч Трамп вызвал главу аппарата Белого дома из-за мухи

Сегодня президент США уволил Рейнса Прибаса с этого поста и поблагодарил его за работу.

Газета The Washington Post рассказала о курьёзном случае, произошедшем в Овальном кабинете Белого дома. Дональд Трамп однажды вызвал уже бывшего главу аппарата Белого дома Рейнса Прибаса, чтобы тот убил муху, которая мешала президенту во время переговоров.

Как сообщал Лайф, ранее Трамп принял решение о назначении нового шефа аппарата Белого дома. Прибаса на этом посту сменит глава Министерства внутренней безопасности США Джон Келли.

Сам Прибас объяснил, что его отставка связана с желанием президента США произвести "перезагрузку" в администрации.