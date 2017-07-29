Китай раскритиковал ракетные испытания КНДР

Накануне Пхеньян провёл второй успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14".

МИД Китая выступил против очередных ракетных испытаний КНДР и призвал не допустить эскалации напряжённости на Корейском полуострове.

— Китай призывает КНДР соблюдать соответствующие резолюции Совбеза ООН и прекратить действия, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряжённости на Корейском полуострове, — говорится в заявлении официального представителя МИД Китая Гэн Шуана.

Как сообщал Лайф, накануне Пхеньян впервые провёл ночное ракетное испытание. Межконтинентальная баллистическая ракета пролетела около тысячи километров и упала в центральной части Японского моря. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что этот тип ракет может достичь любой точки материковой части США.