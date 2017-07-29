Власти Германии пытались депортировать напавшего на людей в магазине Гамбурга

По данным немецких СМИ, злоумышленником оказался 26-летний палестинец, родившийся в Саудовской Аравии.

Мужчину, напавшего с ножом на посетителей супермаркета в Гамбурге, власти Германии ранее должны были депортировать, однако не смогли этого сделать из-за отсутствия у него документов, пишет Deutsche Welle.

— По всей видимости, речь идёт об иностранце, который должен был покинуть Германию, однако немецкие власти не могли его депортировать из-за отсутствия документов, — приводит издание слова бургомистра Гамбурга Олафа Шольца.

Напомним, трагедия произошла 28 июля в одном из супермаркетов Гамбурга. По информации издания Tagesspiegel, 26-летний выходец из Саудовской Аравии Ахмед аль Н. бросился на людей с ножом. В результате один человек погиб, шестеро пострадали.