Сеул намерен пересмотреть односторонние санкции против КНДР

Также усилить давление на Пхеньян после последнего ракетного испытания собираются Япония и США.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал пересмотреть односторонние санкции против КНДР в ответ на запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты.

— Я призываю к повторному рассмотрению наших односторонних санкций в адрес Северной Кореи, если это будет необходимо, — цитируют слова президента южнокорейские СМИ.

Мун Чжэ Ин поручил МИД и министерству безопасности рассмотреть возможность реагирования на "провокации КНДР", включая использование мер, предусмотренных СБ ООН.

Как сообщал Лайф, накануне Пхеньян впервые провёл ночное ракетное испытание. Межконтинентальная баллистическая ракета пролетела около тысячи километров и упала в центральной части Японского моря.